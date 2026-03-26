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#Roman francophone

Les soeurs Drainville

Mélanie Calvé

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1935. Entourées de leur famille, les jumelles Drainville vivent des jours heureux. Entre les journées à la manufacture et les soirées sur le perron de leur petit appartement d'un quartier ouvrier de Trois-Rivières, Juliette et Simone sont inséparables... Jusqu'au jour où l'une d'elles ressent le besoin de suivre son propre chemin. L'amour naissant entre Juliette et Emilien contrarie Simone qui ne voit pas d'un bon oeil leur futur mariage. Déterminée à tout faire ensemble exactement comme elles se l'étaient promis plus jeunes, Simone se met en quête d'un prétendant, mais rien ne se passe comme prévu. Comment la discrète Juliette peut-elle trouver le prince charmant alors que Simone, fonceuse et déterminée, peine à trouver l'amour ? Leur relation est alors mise à rude épreuve. Lorsque leur oncle disparu depuis plus de quinze ans refait surface et qu'elles découvrent sa relation tendue avec leur père, les soeurs comprennent que les promesses du passé ne sont pas toujours bonnes à tenir. Et qu'elles empêchent parfois les cicatrices de guérir.

Par Mélanie Calvé
Chez Fides (Editions)

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Auteur

Mélanie Calvé

Editeur

Fides (Editions)

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Les soeurs Drainville

Mélanie Calvé

Paru le 26/03/2026

240 pages

Fides (Editions)

25,00 €

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