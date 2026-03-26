Le scandale des accidents médicaux

Une enquête salutaire pour protéger les patients et restaurer la confiance des Français envers la médecine. C'est l'histoire de Christine, cette jeune femme qui perd la mobilité de sa jambe gauche après l'opération d'une hernie discale. C'est Arthur, cet enfant qui meurt des suites d'un accident de la circulation parce qu'un scanner n'a pas été prescrit à temps aux urgences. Tous les jours, des erreurs et des accidents médicaux se produisent en France au sein des hôpitaux, des cliniques, tous services confondus. Les chiffres sont terribles : avec plus de 30 000 morts par an et plus de 150 000 victimes de séquelles, ils dépassent largement le triste score des accidents de la route. Retards de diagnostic, refus d'hospitalisation, indications abusives, maladresses techniques, insuffisances de moyens, prescriptions erronées, sont autant de facteurs menant à ces chiffres alarmants. Cependant, au lieu d'être analysés afin qu'ils ne se reproduisent plus, ces accidents sont considérés par la profession au mieux comme des risques inhérents au métier, au pire comme des incidents à passer sous silence moyennant de fortes indemnisations. Ce livre dénonce le scandale de la face cachée d'une médecine qui, si elle expose volontiers ses progrès réels et constants, s'obstine à minimiser ses risques et ses faiblesses et à excuser les auteurs de ces tragédies au détriment de leurs victimes. Il interroge les grandes causes politiques et économiques qui favorisent la survenue de ces erreurs. Comment, de la meilleure médecine du monde au début des années 1950, en sommes-nous arrivés à une médecine dont patients et médecins se plaignent de plus en plus ? Comment ne pas gâcher les immenses progrès survenus depuis vingt ans par le manque de moyens pour les appliquer, perturbant les prises en charge, compliquant l'accès aux soins ? En s'appuyant sur des exemples concrets, l'auteur analyse les différentes causes des accidents médicaux et avance des propositions pour protéger les patients, restaurer la confiance en la médecine, et transformer chaque erreur en leçon afin de sauver des vies et éviter des séquelles irréversibles.