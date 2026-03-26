Réussir en grammaire CM2

Dans la continuité des autres ouvrages de la série "Réussir en grammaire", et mis à jour selon les programmes 2025, ce titre vous permet de construire un enseignement de la grammaire concret et efficace pour vos élèves de CM2. Les 21 séquences de grammaire et de conjugaison permettent d'atteindre les objectifs fixés dans les programmes 2025 . Cet ouvrage s'appuie sur des mises en scène et des figurines à manipuler qui permettent d'aborder et de s'approprier les différentes notions, puis de systématiser et de consolider les savoirs. Une démarche en cinq temps : 1. Lecture et compréhension d'un texte court pour introduire la découverte de la notion. 2. Réactivation des connaissances et construction de la notion : les concepts sont (re)découverts collectivement ; une petite mise en scène avec manipulation collective des mots et des concepts permet d'en faciliter la compréhension. 3. Approfondissement individuel et formalisation de la règle : les séquences privilégient un temps de manipulation individuelle avant la construction collective du savoir, de la règle. 4. Entrainement sous forme de rituels à mener à l'oral ou à l'écrit : les élèves sont amenés à mémoriser la notion à partir d'une série de courts exercices ciblés, à mener régulièrement. 5. Réinvestissement : parce que la grammaire n'est pas une finalité en soi, la phase d'entrainement écrite individuelle se termine par un court projet d'écriture permettant aux enfants de réinvestir les connaissances acquises. Ressources numériques Plus de 200 pdf à imprimer ou à vidéoprojeter : les outils individuels de manipulation (textes, étiquettes-mots, étiquettes-phrases), d'entrainement (toutes les fiches élèves et leurs corrigés) et de mémorisation (tous les mémos, cartes mentales et tableaux de conjugaison) ; les outils collectifs à reproduire en grand format ou à vidéoprojeter (textes, images, étiquettes-mots...). Sur le site mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com, un outil permet de créer ses propres fiches élèves et d'y ajouter leurs corrigés. Retrouver toutes les activités écrites dans le cahier de l'élève , vendu à part. . Pour en découvrir davantage sur les titres "Réussir en. . ". de la collection Pédagogie pratique, cliquez ici : https : //www. editions-retz. com/pedagogie-pratique/reussir. html .