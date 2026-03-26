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Réussir en grammaire CM2

Muriel Lauzeille

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Découvrez le cahier de l'élève " Réussir en grammaire CM2 ", idéal pour réaliser les activités contenues dans l'ouvrage Réussir en grammaire CM2 (REG CM2). Organisé selon les notions de grammaire et de conjugaison de l'ouvrage de pédagogie Réussir en grammaire CM2 , ce cahier de l'élève en reprend tous les éléments de travail. Il offre aussi des activités supplémentaires : - tous les textes à lire, à comprendre et à étudier, - de petites questions de compréhension, - une activité sur la structure des phrases avec des figurines ou des étiquettes mots autocollantes, - tous les exercices d'entrainement et de consolidation de la méthode, - des bilans réguliers pour s'autoévaluer et progresser. Ce cahier contient 96 pages et 2 planches d'autocollants. . Pour en découvrir davantage sur les titres "Réussir en. . ". de la collection Pédagogie pratique : https : //www. editions-retz. com/pedagogie-pratique

Par Muriel Lauzeille
Chez Retz

|

Auteur

Muriel Lauzeille

Editeur

Retz

Genre

Français CM2

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Réussir en grammaire CM2

Muriel Lauzeille

Paru le 26/03/2026

104 pages

Retz

7,60 €

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Scannez le code barre 9782725649245
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