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Coiffeuse au grand coeur

Benjamin/boiron, Benjamin Coste, Hélène Boiron

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Hélène Boiron a créé avec Laure Drouin, en 2016, la Coiffure du Coeur, un réseau de coiffeurs bénévoles qui coupent les cheveux des personnes de la rue. Une centaine l'ont rejointe dans sa démarche, dans quinze villes de FranceA : Toulon, Marseille, Avignon, Lyon, Paris, La Seyne-sur-Mer, Roanne, Montpellier, Vienne, Villefranche, Villeurbanne, Cherbourg, Hyères, Tarbes, Béziers. Rien ne prédisposait pourtant Hélène à se mettre au service des gens de la rue. Elle était une working-girl, "A un produit de la société de consommationA " travaillant pour la grande distribution, attirée par tout ce qui brille. Fatiguée par cette vie et consciente des dangers qu'elle faisait courir à sa famille, elle se réoriente vers la coiffure, qu'elle exerce durant vingt ans en EHPAD. En 2006, c'est le chocA : elle découvre être atteinte d'un cancer du sein. Un soir, alors qu'elle sort d'une séance de radiothérapie, elle monte dans sa voiture et hurle son désespoir. C'est là qu'elle rencontre le Christ.

Par Benjamin/boiron, Benjamin Coste, Hélène Boiron
Chez Salvator

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Auteur

Benjamin/boiron, Benjamin Coste, Hélène Boiron

Editeur

Salvator

Genre

Vie chrétienne

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Coiffeuse au grand coeur

Benjamin/boiron, Benjamin Coste, Hélène Boiron

Paru le 26/03/2026

170 pages

Salvator

16,90 €

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Scannez le code barre 9782706728372
9782706728372
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