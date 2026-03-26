Coiffeuse au grand coeur

Hélène Boiron a créé avec Laure Drouin, en 2016, la Coiffure du Coeur, un réseau de coiffeurs bénévoles qui coupent les cheveux des personnes de la rue. Une centaine l'ont rejointe dans sa démarche, dans quinze villes de FranceA : Toulon, Marseille, Avignon, Lyon, Paris, La Seyne-sur-Mer, Roanne, Montpellier, Vienne, Villefranche, Villeurbanne, Cherbourg, Hyères, Tarbes, Béziers. Rien ne prédisposait pourtant Hélène à se mettre au service des gens de la rue. Elle était une working-girl, "A un produit de la société de consommationA " travaillant pour la grande distribution, attirée par tout ce qui brille. Fatiguée par cette vie et consciente des dangers qu'elle faisait courir à sa famille, elle se réoriente vers la coiffure, qu'elle exerce durant vingt ans en EHPAD. En 2006, c'est le chocA : elle découvre être atteinte d'un cancer du sein. Un soir, alors qu'elle sort d'une séance de radiothérapie, elle monte dans sa voiture et hurle son désespoir. C'est là qu'elle rencontre le Christ.