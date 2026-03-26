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Le pouvoir extraordinaire des sons

Alex Michel

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Et si le son était l'outil le plus puissant pour reprogrammer votre équilibre ? Dans un monde saturé de bruits, nous oublions que chaque cellule de notre corps est sensible aux vibrations sonores. En résonance avec les enjeux contemporains, cet ouvrage propose une approche structurée, accessible et éclairée, nourrie par les connaissances contemporaines en neuroacoustique, psychoacoustique et par des années d'exploration du sonore. Alex Michel, fondateur de Mental Waves, partage ici les fondements d'une approche vibratoire originale et unique, en explorant l'action des fréquences sonores sur le cerveau, le corps et les ressentis. En apprenant à utiliser ces leviers, vous serez invité à harmoniser les cinq dimensions de l'être - physique, émotionnelle, mentale, énergétique et spirituelle - pour : - vous ancrer, vous ressourcer et retrouver votre vitalité ; - clarifier votre pensée et stimuler votre créativité ; - activer votre rayonnement ; - ouvrir un espace de conscience unifié et d'amour ; - réaccorder corps et esprit pour une harmonie intérieure. Le son est la signature vibratoire du vivant : nous ne sommes pas des mélodies figées, mais des fréquences en résonance continue. INCLUS DANS CET OUVRAGE : 5 audios exclusifs (QR codes), pour expérimenter cette approche.

Par Alex Michel
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Alex Michel

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Esotérisme

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Le pouvoir extraordinaire des sons

Alex Michel

Paru le 26/03/2026

242 pages

Le Courrier du Livre

21,00 €

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