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Enfanter dans le plaisir... c'est possible

Maïtie Trélaün, Maïtïé Trelaün

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L'accouchement a été très risqué et très douloureux durant des siècles. La péridurale a répondu au besoin de suppression de la souffrance tout en amenant une certaine sécurité médicale. Avec ce guide, je propose une alternative, non pour supprimer la péridurale, mais pour permettre aux femmes de se donner le choix. Il n'est pas question de revenir à la souffrance, ce temps est révolu. J'ai l'audace d'affirmer (après des années de recherches et d'expériences vécues) que la physiologie guide la femme vers une naissance dans le plaisir. Cette possibilité se trouve dans le cerveau archaïque de la femme depuis qu'elle existe. En plus d'introduire la notion de plaisir à l'accouchement, cet ouvrage ouvre également un chemin pour revenir à son corps, écouter ses sensations au fil de la grossesse et au travers de la sexualité pour grandir en confiance et en sensibilité. Il donne des clés concrètes inédites de préparation à l'enfantement afin de le vivre sans en souffrir et même dans le plaisir. A une époque où la notion de douleur disparaît, il est primordial que la compréhension du plaisir émerge afin que la naissance sorte de l'anesthésie et révèle son potentiel d'éveil de la conscience. Trouver les clés de l'enfantement aujourd'hui peut véritablement changer le monde de demain.

Par Maïtie Trélaün, Maïtïé Trelaün
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Maïtie Trélaün, Maïtïé Trelaün

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Grossesse et maternité

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Enfanter dans le plaisir... c'est possible

Maïtie Trélaün, Maïtïé Trelaün

Paru le 26/03/2026

228 pages

Le Courrier du Livre

18,00 €

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