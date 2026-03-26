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#Essais

Crimes oubliés

Debreuille Camille

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Une plongée glaçante et monstrueuse dans les drames familiaux qui ont marqué l'histoire. Autrice et voix du podcast Crimes Oubliés aux plus d'un million d'écoutes, Camille Debreuille rouvre cinq affaires criminelles du passé qui hantent encore internet. Cinq drames dont le point commun n'est pas seulement la barbarie mais aussi la famille. De Lizzie Borden, héritière soupçonnée d'avoir massacré son père et sa belle-mère à la hache, aux foyers puritains où les prières dissimulaient le pire, en passant par des maisons dont les murs sont les témoins muets de l'horreur, ces histoires révèlent la violence intime qui ronge, étouffe et dévore. En mêlant archives, voix intérieures et regard contemporain, Camille explore les recoins les plus obscurs de l'âme humaine et nous prouve que les monstres qui nous guettent le font parfois depuis notre salon. Un livre-enquête où les fantômes du passé murmurent encore, et où chaque vérité semble prête à se fissurer.

Par Debreuille Camille
Chez Les éditions de l'Oiseau noir

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Auteur

Debreuille Camille

Editeur

Les éditions de l'Oiseau noir

Genre

Criminalité

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Crimes oubliés

Debreuille Camille

Paru le 26/03/2026

Les éditions de l'Oiseau noir

18,90 €

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Scannez le code barre 9782494715837
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