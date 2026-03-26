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Le courage du réel

Frédéric Denjoy

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Vous trouvez que le monde, c'est de la merde ? Lisez ça. Les intellectuels s'écoutent ne rien dire. Les politiques font rire jusqu'à la peur. Le sens ? Quel sens. La planète se réchauffe de 4 degrés - autant qu'entre l'ère glaciaire et aujourd'hui. Et on investit massivement...dans l'armement. C'est foutu. Tout le monde le sent. Pas seulement les systèmes. La structure. Le temps, la vérité, l'intelligence, le mal, l'amour - ne sont pas ce que vous croyez. Et vous non plus. Le réel est un seuil. Ce livre aussi. On y entre - ou pas. A ceux qui ne sont plus si sûrs. Entrez.

Par Frédéric Denjoy
Chez Reconnaissance

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Auteur

Frédéric Denjoy

Editeur

Reconnaissance

Genre

Ouvrages généraux

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Le courage du réel

Frédéric Denjoy

Paru le 21/03/2026

232 pages

Reconnaissance

20,00 €

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Scannez le code barre 9782487595309
9782487595309
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