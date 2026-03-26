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#Essais

La franc-maçonnerie à l'ère des intelligences artificielles

Yonnel Ghernaouti

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Manifeste pour une vigilance initiatique dans l'âge des machines pensantes. A l'heure où les machines savent parler, rédiger, simuler, que devient la paroleinitiatique ? Que reste-t-il du silence habité, du tremblement d'une planche écrite à la main, du feu transmis de coeur à coeur ? De la rue Louis Puteaux aux Cayennes compagnonniques, des manifestes d'Obédience aux essais contemporains sur l'IA, ce livre fait dialoguer Temples et ateliers, Frères, Soeurs et Compagnons, pour poser une même question : qui reste maître de la parole lorsque l'outil se met à parler ? Ce manifeste ne condamne pas. Il veille et appelle, non à la peur, mais à la conscience. Non au rejet, mais à la fidélité. Il propose une charte éthique en douze points, explore les réflexions de la Grande Loge de France, de la GLNF, du GODF, de l'Union Compagnonnique et de nombreux auteurs, et invite chacun à faire de l'IA un auxiliaire de la conscience plutôt qu'un alibi à nos renoncements. Ecrit par un frère engagé dans l'Art royal et témoin de l'émergence de textes sans âme, ce livre est une offrande fraternelle, un acte de présence dans un monde qui vacille. C'est une parole pour ceux qui savent que l'initiation ne se télécharge pas, pour ceux qui croient encore qu'un mot vécu vaut mieux qu'un discours parfait, pour celles et ceux qui refusent de déléguer leur transformation à des circuits sans souffle. Un texte à lire non comme un simple essai, mais comme une planche universelle, lente et vibrante, posée sur l'autel de la Tradition vivante. Un appel à demeurer, à chaque instant, des êtres de chair, d'âme... et de symbole.

Par Yonnel Ghernaouti
Chez Le Compas dans l'oeil

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Auteur

Yonnel Ghernaouti

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Franc-maçonnerie

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La franc-maçonnerie à l'ère des intelligences artificielles

Yonnel Ghernaouti

Paru le 26/02/2026

128 pages

Le Compas dans l'oeil

12,00 €

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Scannez le code barre 9782487319462
9782487319462
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