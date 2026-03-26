Emma & Amir

Terrorisme, islamisme et extrême droite, une fiction d'espionnage captivante entre Berlin et Paris. Amir, jeune homme d'origine germano-irakienne, se retrouve dans le viseur de la police après un attentat apparemment islamiste à Berlin-Neukölln, au cours duquel son ami Yusuf, journaliste d'investigation, a trouvé la mort. La police soupçonne Yusuf d'être l'auteur de l'attentat. Pour prouver son innocence et celle de Yusuf, Amir part avec Emma, une Berlinoise, pour Paris, dernière ville de résidence de Yusuf, où ce dernier enquêtait sur un complot international d'extrême droite. Située entre Paris et Berlin, la bande dessinée de Bianca Schaalburg nous entraîne à travers des piscines, des hôtels, des cimetières et des cinémas, dans une intrigue politique haletante.