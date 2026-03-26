Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Emma & Amir

Bianca Schaalburg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Terrorisme, islamisme et extrême droite, une fiction d'espionnage captivante entre Berlin et Paris. Amir, jeune homme d'origine germano-irakienne, se retrouve dans le viseur de la police après un attentat apparemment islamiste à Berlin-Neukölln, au cours duquel son ami Yusuf, journaliste d'investigation, a trouvé la mort. La police soupçonne Yusuf d'être l'auteur de l'attentat. Pour prouver son innocence et celle de Yusuf, Amir part avec Emma, une Berlinoise, pour Paris, dernière ville de résidence de Yusuf, où ce dernier enquêtait sur un complot international d'extrême droite. Située entre Paris et Berlin, la bande dessinée de Bianca Schaalburg nous entraîne à travers des piscines, des hôtels, des cimetières et des cinémas, dans une intrigue politique haletante.

Par Bianca Schaalburg
Chez L'Agrume

|

Auteur

Bianca Schaalburg

Editeur

L'Agrume

Genre

Policier-Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Emma & Amir par Bianca Schaalburg

Commenter ce livre

 

Emma & Amir

Bianca Schaalburg trad. Elisabeth Willenz

Paru le 26/03/2026

168 pages

L'Agrume

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487071339
9782487071339
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.