Oh my code, je parle le JavaScript !

14 projets pour découvrir JavaScript ! Vous souhaitez apprendre à coder en JavaScript, le langage qui rendra vos pages web interactives et dynamiques ? C'est justement l'objet de cet ouvrage qui vous guidera pas à pas dans la création de 14 projets concrets que vous pourrez intégrer à n'importe quel site Internet. Vous y découvrirez aussi la méthodologie à suivre pour décomposer votre code en microétapes et anticiper son écriture. De nombreuses cartes mentales vous accompagneront tout au long de votre lecture pour visualiser les bons outils JavaScript à utiliser. Enfin, sur le site compagnon de l'ouvrage, vous trouverez les fichiers sources des 14 projets ainsi qu'un forum pour échanger, poser des questions et suivre l'actualité JavaScript. Vous apprendrez à : - utiliser la méthode des 3S pour structurer vos programmes - récupérer les données de vos visiteurs - utiliser des API (Application Programming Interface) - et la nouveauté de cette 2e édition : intégrer les outils d'IA avec Mistral