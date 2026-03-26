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Oh my code, je parle le JavaScript !

Sonia Baibou

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14 projets pour découvrir JavaScript ! Vous souhaitez apprendre à coder en JavaScript, le langage qui rendra vos pages web interactives et dynamiques ? C'est justement l'objet de cet ouvrage qui vous guidera pas à pas dans la création de 14 projets concrets que vous pourrez intégrer à n'importe quel site Internet. Vous y découvrirez aussi la méthodologie à suivre pour décomposer votre code en microétapes et anticiper son écriture. De nombreuses cartes mentales vous accompagneront tout au long de votre lecture pour visualiser les bons outils JavaScript à utiliser. Enfin, sur le site compagnon de l'ouvrage, vous trouverez les fichiers sources des 14 projets ainsi qu'un forum pour échanger, poser des questions et suivre l'actualité JavaScript. Vous apprendrez à : - utiliser la méthode des 3S pour structurer vos programmes - récupérer les données de vos visiteurs - utiliser des API (Application Programming Interface) - et la nouveauté de cette 2e édition : intégrer les outils d'IA avec Mistral

Par Sonia Baibou
Chez Eyrolles

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Auteur

Sonia Baibou

Editeur

Eyrolles

Genre

Java script

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Oh my code, je parle le JavaScript !

Sonia Baibou

Paru le 26/03/2026

256 pages

Eyrolles

23,00 €

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