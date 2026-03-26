Photographes & réseaux sociaux

Les photographes le savent bien : être présent sur les réseaux sociaux est devenu incontournable. Mais entre les algorithmes changeants, la pression de poster, la peur de mal faire, et le flou artistique autour du " quand/comment/pourquoi ", beaucoup finissent par s'épuiser... ou abandonner. Destiné aux photographes, professionnels ou en devenir, qui veulent communiquer sans se travestir, ni tomber dans le piège du marketing bullshit, cet ouvrage propose des repères clairs pour arrêter de poster dans le vide et reprendre le contrôle. Dans ce guide concret et accessible, nourri d'exemples, d'outils et d'exercices, tu vas découvrir comment : - choisir les réseaux qui te sont vraiment utiles ; - trouver un rythme qui te convient (et t'y tenir) ; - créer du lien avec ta communauté (sans chercher uniquement des likes) ; - trouver ta voix, ton style et une stratégie qui te ressemble ; - faire des réseaux sociaux un levier pour ton activité (et non pas une charge mentale permanente). Voici un compagnon de réflexion et un déclencheur d'actions pour construire une présence en ligne cohérente, sincère et alignée avec ton travail et ta vision.