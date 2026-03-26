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Augmentations et diminutions au tricot

Judith Durant

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99 méthodes pour augmenter et diminuer facilement son tricot grâce à des pas-à-pas illustrés de photos De nombreux modèles ne donnent que de vagues instructions sur la façon d'utiliser efficacement les augmentations et les diminutions, alors qu'elles apportent la forme et la structure indispensables à tout tricot. Les techniques de ce livre, de la plus simple à la plus élaborée, sont exactement ce qu'il vous faut pour améliorer vos ouvrages. Découvrez comment réaliser des façonnages invisibles ou décoratifs, selon vos envies, et perfectionnez votre savoir-faire. > 4 catégories d'augmentations : verticales, inclinées à droite et à gauche, multiples, doubles centrées > 3 catégories de diminutions : simples, doubles, multiples > Combinaisons spéciales et cas particuliers : nopes, ruchés, motifs texturés, dentelle, torsades

Par Judith Durant
Chez Eyrolles

|

Auteur

Judith Durant

Editeur

Eyrolles

Genre

Couture, tricot

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Augmentations et diminutions au tricot

Judith Durant

Paru le 26/03/2026

256 pages

Eyrolles

17,50 €

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Scannez le code barre 9782416022142
9782416022142
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