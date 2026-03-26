Augmentations et diminutions au tricot

99 méthodes pour augmenter et diminuer facilement son tricot grâce à des pas-à-pas illustrés de photos De nombreux modèles ne donnent que de vagues instructions sur la façon d'utiliser efficacement les augmentations et les diminutions, alors qu'elles apportent la forme et la structure indispensables à tout tricot. Les techniques de ce livre, de la plus simple à la plus élaborée, sont exactement ce qu'il vous faut pour améliorer vos ouvrages. Découvrez comment réaliser des façonnages invisibles ou décoratifs, selon vos envies, et perfectionnez votre savoir-faire. > 4 catégories d'augmentations : verticales, inclinées à droite et à gauche, multiples, doubles centrées > 3 catégories de diminutions : simples, doubles, multiples > Combinaisons spéciales et cas particuliers : nopes, ruchés, motifs texturés, dentelle, torsades