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Salades

Bérengère Abraham

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Le livre pour se reconcilier avec les salades ! 75 recettes ! Beau livre relié carton pour la cuisine du quotidien Découvrez 70 recettes de salades modernes, gourmandes et accessibles. Finie la salade fade et triste : ici, place aux saveurs, avec peu d'ingrédients. Misez sur les bonnes associations créatives pour des salades de saison aux textures variées et toujours plus délicieuses. Salades de tomates feta et figue, salade à l'halloumi grillé et pastèque, salade de riz noir et butternut, salade de pâte aux poivrons et courgettes, salade au poulet et granade... Chapitrage par légumes, qui suit les saisons pour plus de facilité : Printemps : Asperges, broccolini, artichauts... Eté : Poulpe, tomate, concombre, courgette, nectarines... Automne : butternut, maïs... Hiver : pommes de terre, choux...

Par Bérengère Abraham
Chez First

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Auteur

Bérengère Abraham

Editeur

First

Genre

Guides gastronomiques

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Salades

Bérengère Abraham

Paru le 26/03/2026

192 pages

First

19,95 €

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Scannez le code barre 9782412105184
9782412105184
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