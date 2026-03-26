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Aux origines de la littérature éthnographique en langue malgache

Jean-Paul Alain

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Au XIXe siècle, les missionnaires européens installés à Madagascar introduisent l'école et fondent les premiers journaux en langue malgache, suscitant l'émergence d'une élite instruite chargée de propager l'enseignement de ses maîtres, d'observer et de décrire les sociétés locales. Leurs correspondances et articles donnent naissance aux premières enquêtes ethnographiques malgaches, véritables témoignages sur les coutumes, les croyances et les modes de vie d'un pays en pleine mutation. Cette nouvelle littérature ethnographique révèle toutefois les tensions d'une inculturation menée au nom de la "civilisation", où traditions ancestrales et valeurs chrétiennes s'affrontent. Deux courants de pensée se dessinent alors : les défenseurs zélés de la modernité importée et les partisans d'un retour raisonné aux fondements culturels malgaches. En retraçant cette période décisive de l'histoire de Madagascar, l'auteur invite à découvrir une génération de lettrés tiraillés entre fidélité à la tradition et attrait des modèles européens. Une plongée au coeur des débats qui ont façonné l'identité culturelle et nourri la construction de la nation malgache.

Par Jean-Paul Alain
Chez Editions Complicités

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Auteur

Jean-Paul Alain

Editeur

Editions Complicités

Genre

Malgache

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Aux origines de la littérature éthnographique en langue malgache

Jean-Paul Alain

Paru le 26/03/2026

Editions Complicités

23,00 €

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Scannez le code barre 9782386800023
9782386800023
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