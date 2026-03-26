Aux origines de la littérature éthnographique en langue malgache

Au XIXe siècle, les missionnaires européens installés à Madagascar introduisent l'école et fondent les premiers journaux en langue malgache, suscitant l'émergence d'une élite instruite chargée de propager l'enseignement de ses maîtres, d'observer et de décrire les sociétés locales. Leurs correspondances et articles donnent naissance aux premières enquêtes ethnographiques malgaches, véritables témoignages sur les coutumes, les croyances et les modes de vie d'un pays en pleine mutation. Cette nouvelle littérature ethnographique révèle toutefois les tensions d'une inculturation menée au nom de la "civilisation", où traditions ancestrales et valeurs chrétiennes s'affrontent. Deux courants de pensée se dessinent alors : les défenseurs zélés de la modernité importée et les partisans d'un retour raisonné aux fondements culturels malgaches. En retraçant cette période décisive de l'histoire de Madagascar, l'auteur invite à découvrir une génération de lettrés tiraillés entre fidélité à la tradition et attrait des modèles européens. Une plongée au coeur des débats qui ont façonné l'identité culturelle et nourri la construction de la nation malgache.