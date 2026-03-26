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#Roman francophone

Entre deux sonneries

Amel Corentin

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Entre deux sonneries, il y a tout ce qui échappe aux réformes de l'Education nationale, aux emplois du temps et aux bulletins scolaires. Il y a les couloirs de lycée, les salles de classe, la salle des profs, les alarmes qui sonnent trop tôt et les élèves qui arrivent trop tard. Il y a ceux qui dorment au fond parce qu'ils n'ont pas dormi de la nuit, et ceux qui rêvent de tout — sauf de l'école. Ce livre ne propose ni solution miracle, ni grand projet de refondation du système éducatif. Il raconte simplement ce qui tient, au quotidien, dans le lycée d'aujourd'hui : la relation entre élèves et enseignants, les regards échangés, les silences inattendus, les questions sans réponses. Il parle de ce que l'on transmet, parfois sans le savoir, et de ce que l'on reçoit, même quand on ne s'y attend pas. Entre deux sonneries est le récit d'un jeune professeur qui observe, avec lucidité et ironie, le monde du lycée français. Un territoire vivant, imparfait et mouvant, où se croisent adolescents, enseignants, familles et société tout entière. Un lieu parfois absurde, souvent exigeant, mais profondément humain. Parce que l'Ecole continue de tenir debout grâce à celles et ceux qui, chaque jour, entre deux sonneries, tiennent bon.

Par Amel Corentin
Chez Editions Complicités

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Auteur

Amel Corentin

Editeur

Editions Complicités

Genre

Littérature française

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Entre deux sonneries

Amel Corentin

Paru le 26/03/2026

Editions Complicités

14,00 €

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