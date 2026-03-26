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#Roman francophone

Last first kiss

Barbara Flores

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Sur le campus de Chapel Hill, les secrets s'affichent en stories... mais certains coeurs ne peuvent se cacher. Six ans sans un mot, six ans à ravaler rancunes et regrets. Etudiante discrète, Liv observe le tumulte du campus de Chapel Hill depuis son téléphone, cachée derrière son compte anonyme CherryOnTop où elle publie ragots et vérités sur les amours estudiantines. C'est sa manière à elle de se protéger, de reprendre le contrôle après avoir trop souffert. Mais lorsqu'elle revoit Charlie, son passé refait surface. Charlie Fisher a tout pour plaire : il est le capitaine de l'équipe de basket, la star du campus et le roi des soirées. Derrière ce sourire assuré se cache un vide qu'il n'a jamais réussi à combler depuis la perte de Liv. Elle était sa confidente, son ancrage, jusqu'à ce qu'un malentendu brise leur lien. En la revoyant, Charlie découvre que les blessures du passé n'ont pas disparu... Liv et Charlie devront choisir entre vengeance et vérité... quitte à y laisser leur coeur. Last First Kiss est une romance campus pleine de tension et d'émotion, où le pardon devient le plus grand des défis, et l'amour, une seconde chance à saisir.

Par Barbara Flores
Chez Alter Real éditions

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Auteur

Barbara Flores

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romance sexy

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Last first kiss

Barbara Flores

Paru le 23/04/2026

330 pages

Alter Real éditions

18,90 €

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Scannez le code barre 9782385756178
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