L'ombre du cerf

Un dernier tome sombre et envoûtant, où la magie, la passion et le danger se mêlent dans une quête de liberté aussi périlleuse que fascinante. Après le drame survenu à Londres, Rose se cache en Europe centrale, parmi les sorcières de Ljiljana, sa grand-mère d'adoption. Tiraillée entre la soif de vengeance et la culpabilité qui la lie encore à Kaleb, elle rêve de liberté et d'un avenir où l'ombre du dieu-cerf ne pèsera plus sur elle. Sa rencontre avec un immortel énigmatique ravive un fragile espoir : celui de comprendre enfin la nature de ses dons. Mais plus Rose s'enfonce dans cet apprentissage, plus les ténèbres qui l'entourent se referment. Aux côtés d'une déesse aux intentions ambigües, d'un compagnon animal aussi attachant que malin, d'un vampire noble et troublant, et face aux secrets que cache Ljiljana, Rose devra choisir jusqu'où elle est prête à aller pour échapper à Cernunnos - et à son propre destin.