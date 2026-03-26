A l’écoute de la vie avec Jésus-Christ

Cet essai propose une initiation structurée à la vie spirituelle chrétienne en partant de l'expérience humaine. A travers des scènes fondatrices, l'auteur montre comment les événements, les émotions et les relations deviennent des lieux où la vie de Dieu se laisse entendre. La Voie évangélique est ensuite relue à partir des récits de résurrection, qui révèlent les mouvements intérieurs du chemin croyant : surprise, déplacement, reconnaissance. Benoît, Hildegarde, Ignace et Thérèse constituent autant de compagnons de route pour discerner et avancer. Une réflexion contemporaine intègre les apports des sciences humaines, le rôle du corps et l'ouverture au monde dans l'accompagnement spirituel. L'ensemble forme un parcours clair, exigeant mais accessible, destiné à ceux qui souhaitent comprendre comment la vie peut devenir un espace d'écoute, de maturation et de rencontre avec JésusChrist.