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#Bande dessinée jeunesse

Baska et le cheval des Steppes

Christine Féret-Fleury, Geneviève Lecourtier

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Dans les steppes de Mongolie, une fillette sauve un poulain d'une attaque de loups : une grande amitié commence, une chevauché dans la culture nomade... . Baska vit en Mongolie avec sa famille à la lisière des monts Khentij. Une nuit d'hiver, les loups affamés attaquent le troupeau de chevaux et Baska découvre un poulain sévèrement blessé. Contre l'avis de son père, elle décide de tout faire pour le soigner et le baptise " Sable ". Au fil des semaines, elle parvient à gagner sa confiance. Ensemble, ils galopent dans la steppe jusqu'à essayer de toucher l'horizon. L'adolescente rêve de participer avec Sable à la grande course du Naadam, la fête nationale : ainsi, elle prouvera à son père que son obstination à le sauver n'était pas un caprice d'enfant. Pendant les vacances, Baska décide de rendre visite à sa cousine Noga, à six heures de cheval. Un voyage anodin pour une cavalière mongole, mais qui lui réserve bien des surprises... L'amitié entre une jeune fille et son cheval dans les steppes de Mongolie.

Par Christine Féret-Fleury, Geneviève Lecourtier
Chez Scrineo

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Auteur

Christine Féret-Fleury, Geneviève Lecourtier

Editeur

Scrineo

Genre

Romans, témoignages & Co

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Baska et le cheval des Steppes

Christine Féret-Fleury, Geneviève Lecourtier

Paru le 26/03/2026

260 pages

Scrineo

12,90 €

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