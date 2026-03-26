Le Refuge occulte pour chats d'Agnes Aubert

Tous ceux qui errent sont les bienvenus ici. Agnes Aubert mène une vie bien rangée, à base de listes et de cases à cocher. C'est grâce à son sens de l'organisation implacable et sa capacité à dompter le chaos qu'elle maintient son refuge pour chats à flot. Mais lorsque son local est en partie détruit, elle n'a d'autre choix que de déménager. Elle tombe alors sur une affaire : un lieu charmant, dans une jolie rue avec un loyer des plus bas. Le seul hic ? Son propriétaire est un magicien. Et pas des moindres ! Havelock Renard, aussi appelé le Roi des Sorciers, se sert de cette location pour masquer son activité illicite de vendeur d'Artéfacts. Et quand - à cause de lui, soit dit en passant - le refuge se retrouve mêlé à un conflit qui le dépasse, sa propriétaire décide de prendre les choses en main. Mais il lui reste encore bien des chats à secourir à Montréal, et il est hors de question pour Agnes qu'un magicien grognon l'en empêche. Traduit de l'anglais par Christophe Rosson