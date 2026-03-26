La pandémie de Covid-19 est un événement planétaire dont la véritable histoire restait à écrire. Une histoire au suspense haletant, thriller planétaire où se mêlent disputes scientifiques, épidémie de désinformation et rivalités géopolitiques. Chacun de nous l'a vécu en direct, dans un étourdissant flot d'informations et de fausses informations qui enveloppa cette tragédie d'un épais brouillard. Comment les événements se sont-ils enchaînés ? Que savaient scientifiques et politiques ? Qu'ignoraient-ils ? Quelles informations ont été dissimulées ? Grâce aux milliers de documents rendus public, il est aujourd'hui possible de le savoir. Notes déclassifiées des agences de renseignement, courriels entre chercheurs, directives du gouvernement chinois, témoignages sous serment de décideurs américains, sms entre ministres et présidents européens... Autant de pièces d'un immense puzzle que William Audureau a réunies et ordonnées pour proposer cette première histoire mondiale du Covid. Une histoire qui ressemble d'abord à un compte à rebours, tant cette tragédie était une catastrophe annoncée, avant de virer au film catastrophe. Une histoire au suspense haletant, thriller planétaire où se mêlent disputes scientifiques, épidémie de désinformation et rivalités géopolitiques.