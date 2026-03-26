Première biographie en français d'Edgar Hilsenrath, passionnante porte d'entrée dans la vie et l'oeuvre de cet écrivain majeur du xxe siècle aux romans cultes Le Nazi et le Barbier et Fuck America. Ecrivain inclassable et iconoclaste qui a traversé le XXe siècle, Edgar Hilsenrath (1926-2018) a eu une vie hors du commun et un destin romanesque qu'Agathe Pin relate dans ce premier essai biographique consacré à l'auteur en France. Né en Allemagne dans une famille juive, il fuit le nazisme en 1938 pour prendre la route de l'exil. Cette errance dura quarante ans. Des ghettos roumains et ukrainiens durant la Seconde Guerre mondiale à la Palestine mandataire, de la France aux décennies passées à New York où il débarque au début des années 50 (sur le même bateau que Rita Hayworth), Edgar Hilsenrath ne retrouve l'Allemagne qu'en 1975. Il est l'auteur de nombreux romans, à l'aventure éditoriale singulière, où l'autobiographie déguisée le dispute au conte et à la satire, où la violence et l'humour féroce se côtoient allègrement. De cet auteur qui fit de sa langue maternelle sa boussole, Agathe Pin dresse un portrait émouvant et sincère, un véritable plaidoyer à la (re)découverte de son oeuvre à l'impertinence contagieuse.