Encordée avec une ombre

Une plongée en images vers l'altitude et au plus profond de la mémoire. Dans le nouveau roman graphique de Thomas Luksenberg, l'histoire de Madeleine, Anna et Joseph rencontre la grande Histoire. A l'école, sous l'Occupation, Madeleine se lie d'amitié avec Anna qui l'invite dans sa grande maison, lui joue des sonates au piano et lui présente Joseph, son cousin qui rêve de montagnes. Un jour, Anna et Joseph disparaissent. Les années d'absence s'écoulent, le seul fil qui peut relier l'héroïne à ce passé évanoui, ce sont les roches et les glaces de Joseph où elle va apprendre à s'élever. Thomas Luksenberg met la délicatesse de son trait au service de cette quête mélancolique qui au fil des pages se rapproche de la lumière. Il renoue avec l'univers de Descension , son premier roman graphique : cette montagne envoûtante, refuge pour les tuberculeux et les fugitifs, intimement liée à l'histoire de sa famille, devient écrin d'un conte initiatique. Préface de Thomas Salvador, cinéaste