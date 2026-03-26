Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman graphique

Encordée avec une ombre

Thomas Luksenberg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une plongée en images vers l'altitude et au plus profond de la mémoire. Dans le nouveau roman graphique de Thomas Luksenberg, l'histoire de Madeleine, Anna et Joseph rencontre la grande Histoire. A l'école, sous l'Occupation, Madeleine se lie d'amitié avec Anna qui l'invite dans sa grande maison, lui joue des sonates au piano et lui présente Joseph, son cousin qui rêve de montagnes. Un jour, Anna et Joseph disparaissent. Les années d'absence s'écoulent, le seul fil qui peut relier l'héroïne à ce passé évanoui, ce sont les roches et les glaces de Joseph où elle va apprendre à s'élever. Thomas Luksenberg met la délicatesse de son trait au service de cette quête mélancolique qui au fil des pages se rapproche de la lumière. Il renoue avec l'univers de Descension , son premier roman graphique : cette montagne envoûtante, refuge pour les tuberculeux et les fugitifs, intimement liée à l'histoire de sa famille, devient écrin d'un conte initiatique. Préface de Thomas Salvador, cinéaste

Par Thomas Luksenberg
Chez Editions Michel Guérin

|

Auteur

Thomas Luksenberg

Editeur

Editions Michel Guérin

Genre

Romans graphiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Encordée avec une ombre par Thomas Luksenberg

Commenter ce livre

 

Encordée avec une ombre

Thomas Luksenberg

Paru le 26/03/2026

174 pages

Editions Michel Guérin

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782352215790
9782352215790
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.