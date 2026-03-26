Le premier documentaire sonore et interactif pour les tout-petits pour découvrir la musique ! Un concept unique pour cet ouvrage : 12 puces sonores avec un bruit suivi d'une phrase descriptive pour que le tout-petit associe le son et l'image et apprenne des mots nouveaux. On débute avec l'éveil musical à l'école maternelle où on essaie tous les instruments. Direction ensuite le conservatoire de musique où les enfants débutent leur apprentissage. On découvre et on écoute, au coeur de l'orchestre, les familles d'instruments : les cuivres, les vents, les bois, les percussions. Bienvenue ensuite dans un studio d'enregistrement où les sons sont bien différents. Enfin, on termine en fanfare avec la fête de la musique. Beaucoup de surprises dans les puces et sous les volets pour ce voyage au coeur de toutes les musiques. Un livre plein de surprises et d'informations nouvelles, joliment illustré par Charlie pOp ! Dans la même collection : - La Ferme - L'Ecole Maternelle - Les Animaux du Monde - Les Dinosaures - C'est Noël - Les transports