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Le réveil de votre puissance

Marc Isenschmid

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Un livre qui fait office de véritable outil thérapeutique, permettant de se libérer des poids qui entravent la réalisation de nos rêves et objectifs. Notre pleine liberté de décider et de créer est étouffée par des structures inconscientes profondes : croyances et attachements invisibles, loyautés archaïques ou logiques de fonctionnements néfastes. Tant que ces structures ne sont pas reconnues et dissoutes, aucune transformation durable n'est possible. Et c'est en cela que ce livre est précieux - il offre une méthode puissante pour corriger et effacer nos conditionnements les plus profonds. Un livre pour transformer les fondations même de notre existence et retrouver ainsi notre puissance.

Par Marc Isenschmid
Chez Pocket

|

Auteur

Marc Isenschmid

Editeur

Pocket

Genre

Histoire de la psychologie

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Le réveil de votre puissance

Marc Isenschmid

Paru le 26/03/2026

438 pages

Pocket

9,60 €

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Scannez le code barre 9782266358989
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