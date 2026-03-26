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#Bande dessinée jeunesse

La vallée du mensonge

Ali Standish

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Embarquez pour une nouvelle aventure avec le jeune Arthur Conan Doyle ! Arthur devrait être plus heureux que jamais. Le professeur Sherlock Holmes l'a accepté au sein du prestigieux Cercle de Lumière, et ses amitiés sont plus solides que jamais. Pourtant, la lettre inquiétante de Dinah Grey et son emprise dangereuse sur sa petite soeur, Mary, plongent Arthur dans une profonde anxiété. Après l'annonce de la retraite annuelle des élèves de première année dans la célèbre région des lacs, une autre lettre arrive, révélant clairement la clé du salut de Mary : Arthur doit s'infiltrer dans la prochaine enquête de Sherlock... en tant qu'espion de Dinah. Pendant qu'il reste proche de Holmes lors du voyage, Arthur fait la connaissance de George Rankin, un membre d'une longue lignée de protecteurs du Brazen Head, une relique puissante dont le porteur peut poser n'importe quelle question et obtenir une réponse. Mais d'autres regards que ceux de Grey se tournent vers Sherlock et la relique. Arthur devra marcher sur la fine ligne entre vérité et tromperie pour sauver sa soeur, au risque de perdre bien plus qu'il ne l'imagine.

Par Ali Standish
Chez Pocket

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Auteur

Ali Standish

Editeur

Pocket

Genre

Terreur

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La vallée du mensonge

Ali Standish trad. Isabelle Troin

Paru le 26/03/2026

336 pages

Pocket

16,90 €

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Scannez le code barre 9782266357456
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