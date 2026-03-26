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La Malédiction de Reggio

Rosalie Lowie

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Une nouvelle enquête de Marcus Kubiak mêlant vendetta et révélations entre la Côte d'Opale et la Calabre italienne... La vengeance est aveugle, dit-on... En 1970, alors que de violents conflits sociaux agitent l'Italie du Sud, Nullo Strongoli, un entrepreneur despotique et brutal de Reggio en Calabre, voit ses locaux incendiés. Il lance une malédiction contre les coupables, les frères Rossano qui, craignant pour leur vie, s'évanouissent dans la nature... En 2022, à Wimereux, sur la Côte d'Opale, le sympathique tandem d'enquêteurs formé par le policier Marcus Kubiak et son intrépide compagne la journaliste Zoé Rousseau est confronté aux tragiques enlèvements de deux jeunes garçons. Se pourrait-il que ces rapts aient un rapport avec les événements de Reggio, cinquante ans auparavant ? Difficile à imaginer... Entre découvertes macabres et vengeances familiales, Marcus et Zoé vont faire face à des péripéties aussi mouvementées que périlleuses !

Par Rosalie Lowie
Chez Pocket

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Auteur

Rosalie Lowie

Editeur

Pocket

Genre

Romans policiers

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La Malédiction de Reggio

Rosalie Lowie

Paru le 26/03/2026

400 pages

Pocket

9,30 €

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Scannez le code barre 9782266345149
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