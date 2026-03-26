L'affaire Eugène Weidmann 1937-1939 - Un fait divers historique

Paris. 1937. Eugène Weidmann assassine cinq innocents. Arrêté en 1939, il sera le dernier guillotiné public en France. Une affaire qui a défrayé la presse et exalté les foules. Elle est racontée en 4 épisodes à la manière d'un feuilleton. Episode 4 : Le procès avant la potence : le procès passionne, le verdict marquera l'histoire : c'est la dernière exécution publique en France. Cinq meurtres ont été commis et confessés par ce citoyen allemand nommé Weidmann et aux antécédents judiciaires déjà conséquents. La presse fait ses choux gras de son cas A Versailles, le procès s'ouvre comme une tragédie d'Etat. L'Allemand, poli, cultivé, glacé, intrigue autant qu'il révulse. Sa défense - ; menée par la courageuse Maître Jardin et l'éloquent Maître Moro-Giafferri - ; cherche à disséquer le monstre, à comprendre si ses crimes sont ceux d'un homme ou d'une époque malade. Dans le tumulte des audiences, les cris des veuves se mêlent aux rires des curieux ; le tribunal devient théâtre et la mort un spectacle. Le verdict tombe, implacable : la guillotine. Le 17 juin 1939, sous les yeux d'une foule immense, Weidmann s'avance calmement vers le couperet. En quelques secondes, la lame tombe - ; et avec elle, une époque. Car ce matin-là, la France met fin non seulement à un assassin, mais à la dernière exécution publique de son histoire. Trois mois plus tard, la guerre éclatera, emportant tout dans une autre folie.