Bonheurs mignons

Le cosy coloriage : LE phénomène mondial ! Une nouvelle collection par des illustratrices françaises avec 45 coloriages sur papier épais 170 gr et pages détachables à un prix compétitif ! Ici des illustrations sur le thèmes des petits bonheurs Préparez-vous pour d'adorables vacances ! Ce cahier de coloriages sweet and cosy met en scène des animaux très mignons dans des scènes de joies simples du quotidien. Apaisant et créatif, il invite à explorer des palettes douces pour s'évader dans un univers tendre et réconfortant. Pique-nique au parc, cinéma entre amis, lecture sous un plaid, goûter au café... 45 coloriages cosy & cute pour fondre de douceur !