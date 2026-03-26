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Histoire de la pré-Révolution

Jean-Philippe Rey

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Une Révolution inéluctable A la fin du mois d'août 1786, Calonne, son contrôleur des Finances, alerte Louis XVI sur la situation désastreuse des finances publiques. Au début du mois de mai 1789, des centaines de représentants des trois ordres, venus de toutes les provinces du royaume, se pressent à Versailles pour participer aux Etats généraux dont l'ouverture est imminente. Entre ces deux dates, une véritable révolution s'est produite en France. Après avoir subi l'assaut des parlements et la pression croissante de l'opinion, le pouvoir royal vacille. La société est, pour sa part, traversée de multiples tensions qui ont considérablement érodé ses fondements traditionnels, à commencer par l'acceptation des privilèges dont bénéficient le clergé et la noblesse. Ainsi, cette période est bien davantage qu'un prologue à la Révolution française et, les trente-deux mois qui la composent, méritent d'être étudiés pour eux-mêmes, tant les bouleversements qui s'opèrent alors sont décisifs. Dette excessive de l'Etat, impéritie administrative, inéquité fiscale, instabilité ministérielle : l'évocation des maux dont souffre la monarchie au couchant de la décennie 1780 résonne curieusement deux cent cinquante ans plus tard !

Par Jean-Philippe Rey
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Jean-Philippe Rey

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Histoire de la pré-Révolution

Jean-Philippe Rey

Paru le 26/03/2026

336 pages

Librairie Académique Perrin

24,00 €

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