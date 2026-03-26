Ces enfants qu'on maltraite

" Je ne peux pas protéger les enfants ! " La pédopsychiatre Eugénie Izard a décidé de briser le silence et de dévoiler le système organisationnel qui protège les agresseurs, en laissant les professionnels impuissants devant les enfants maltraités et victimes d'inceste. A travers une démonstration implacable, vécue de l'intérieur et forte de son expérience de plus de vingt ans, elle dévoile les complicités systémiques, aux niveaux judiciaire, politique et institutionnel. Elle signale le fait que la parole des mères (encore régulièrement jugées hystériques) qui dénoncent les violences sexuelles commises par leur (ex)-conjoint sur leurs enfants se voient condamnées pour non-représentation d'enfant et dépossédées de leurs droits parentaux de façon absurde et injuste. Que celle des enfants demeure fragile, qu'ils ne sont pas crus (mythe de l'enfant menteur) face à une justice qui considère encore trop souvent leur parole comme pouvant être manipulée par les mères. Que celle des soignants et professionnels de santé n'est pas prise en compte. Elle crie aussi haut et fort l'impossibilité de protéger les victimes dans un tel contexte - des enfants broyés par le système, ballottés de jugement en jugement, de famille d'accueil en famille d'accueil, l'Aide sociale à l'enfance étant à bout de souffle. C'est parce qu'elle a refusé de se soumettre à ce silence, en signalant une enfant maltraitée, qu'elle a subi des menaces et représailles de la part du conseil de l'Ordre des médecins, qui a voulu la faire taire. Elle a été sanctionnée (trois mois de suspension d'exercice), en décembre 2020, pour violation du secret professionnel et pour " immixtion dans les affaires de famille " - le Conseil d'Etat ayant ensuite annulé cette sanction. Comment dans ce cas, sous couvert de secret professionnel, signaler des situations de violences et protéger les enfants ? Eugénie Izard soulève les défaillances MAIS dénonce surtout une " organisation culturelle " à cause de laquelle la protection de l'enfance est en danger. Bien au-delà de son cas personnel, elle découvre que de nombreux autres médecins sont victimes de représailles. Ce livre est une ode à la résistance, un combat pour que cessent les violences faites aux enfants et que change le système en apportant aussi une série de solutions concrètes.