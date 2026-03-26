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La médiation

Christiane Féral-Schuhl, Michèle Jaudel

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Une approche amiable innovante, favorisant la continuité des relations et portée par deux avocates expérimentées, récemment mise en lumière Recommandée ou imposée par le législateur, la médiation s'infiltre dans le domaine judiciaire et conventionnel et dans toutes les matières du droit. Elle constitue désormais une voie amiable pertinente, favorisant des solutions innovantes et la poursuite des relations entre les parties. Au lieu de sanctionner, la médiation tente de trouver un point d'équilibre entre des vérités qui s'affrontent. C'est dire combien il est important d'appréhender et d'apprivoiser cette " justice " privilégiant écoute et dialogue au conflit dont l'issue est tranchée par une décision judiciaire. Avocates rompues à l'exercice de la négociation et du contentieux, médiatrices confirmées depuis plus de vingt ans, les auteures ont identifié les multiples questions rencontrées dans leurs dossiers. Elles apportent des réponses pragmatiques, issues de leur expérience de terrain, accompagnées de recommandations et de mises en garde. L'objectif visé est de tracer le cadre et les limites de cette pratique invitant à en user avec discernement.

Par Christiane Féral-Schuhl, Michèle Jaudel
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Christiane Féral-Schuhl, Michèle Jaudel

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit pénal

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La médiation

Christiane Féral-Schuhl, Michèle Jaudel

Paru le 18/06/2026

Editions Dalloz

32,00 €

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Scannez le code barre 9782247249343
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