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En fidèle amitié

Gilles Jacob

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La correspondance inédite entre Gilles Jacob, qui fut président du Festival de Cannes, et 200 artistes : un trésor retraçant sept décennies de cinéma. Figure incontournable du monde du cinéma et du Festival de Cannes, Gilles Jacob met au jour un trésor : 75 ans de correspondance avec près de 200 artistes - de Fellini à Spielberg, en passant par Agnès Varda, Godard et Truffaut, Catherine Deneuve, Juliette Binoche ou Sophie Marceau, Pedro Almodóvar, les frères Coen... . Plus de 600 lettres échangées pour se confier, remercier ou réagir, féliciter et plaisanter. Gilles Jacob révèle ainsi la vie secrète du Festival : comment construire un programme scruté par le monde entier ? Comment convaincre certaines personnalités de venir, et d'autres d'accepter un refus ? Et, surtout, trouver une entente entre artistes ? Ces lettres ont le pouvoir de suspendre le passage du temps et de nous faire revivre la féerie du cinéma dans son intimité.

Par Gilles Jacob
Chez Robert Laffont

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Auteur

Gilles Jacob

Editeur

Robert Laffont

Genre

Cinéastes, réalisateurs

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En fidèle amitié

Gilles Jacob trad. Flore Emmerich, Emma Frigo, Anaida Bogdanova

Paru le 26/03/2026

624 pages

Robert Laffont

28,00 €

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