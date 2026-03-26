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L'éthique à l'épreuve des technosciences

Ali Benmakhlouf

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Santé, environnement, intelligence artificielle questionnés par l'éthique La médecine en particulier mais plus généralement les sciences du vivant ont toujours posé des problèmes moraux (qualifiés d'éthiques en philosophie), redoublés ces derniers temps par l'irruption d'outils techniques à ce point performants (comme les intelligences artificielles) qu'ils en viennent à questionner à nouveaux frais les normes et réglementations en vigueur. L'éthique présentée dans cet ouvrage est donc une éthique du vivant confronté aux technosciences : comment promouvoir cette part des techniques et des technologies qui a la capacité de nous aider à vivre mieux ? comment encadrer au mieux ces technosciences pour éviter les dérives d'une utilisation qui conduirait l'humanité au pire ? comment l'éthique peut-elle éclairer les usages souhaitables des technosciences et guider leur pouvoir grandissant ? En prenant appui sur les recherches scientifiques les plus récentes, l'auteur montre que les problèmes éthiques soulevés par des technosciences, éminemment sociales, sont au carrefour entre la question bien réelle de la survie de l'espèce humaine et le plein déploiement de ses capacités.

Par Ali Benmakhlouf
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Ali Benmakhlouf

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Epistémologie

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L'éthique à l'épreuve des technosciences

Ali Benmakhlouf

Paru le 26/03/2026

304 pages

Presses Universitaires de France

26,00 €

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