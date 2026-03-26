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#Roman francophone

Mémoires sauvées de l'eau

Nina Léger

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"J'ai voulu échapper à ce qu'on nous présentait comme inévitable. J'ai voulu voir ce qui se passait si on s'extirpait du capitalisme, d'un monde où les ressources sont pillées, où le progrès technologique est sacralisé, où la seule histoire qu'on raconte est celle des héros. J'ai voulu fabriquer des histoires autrement". En 1848, on découvre de l'or dans la Feather River, en Californie du Nord. Une ville naît, baptisée Oroville ; la ruée vers l'or commence. En 2020, Thea, géologue, fuit Oroville devant l'avancée des mégafeux. Alors qu'un monde vacille, la violence de l'histoire ressurgit. Thea tente d'en remonter le cours, hantée par une question : que peut-elle encore réparer ?

Par Nina Léger
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Nina Léger

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Mémoires sauvées de l'eau

Nina Léger

Paru le 26/03/2026

368 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073133618
9782073133618
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