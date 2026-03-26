Mémoires sauvées de l'eau

"J'ai voulu échapper à ce qu'on nous présentait comme inévitable. J'ai voulu voir ce qui se passait si on s'extirpait du capitalisme, d'un monde où les ressources sont pillées, où le progrès technologique est sacralisé, où la seule histoire qu'on raconte est celle des héros. J'ai voulu fabriquer des histoires autrement". En 1848, on découvre de l'or dans la Feather River, en Californie du Nord. Une ville naît, baptisée Oroville ; la ruée vers l'or commence. En 2020, Thea, géologue, fuit Oroville devant l'avancée des mégafeux. Alors qu'un monde vacille, la violence de l'histoire ressurgit. Thea tente d'en remonter le cours, hantée par une question : que peut-elle encore réparer ?