Un livre de coloriage magique à l'eau sur le thème de la ferme, à colorier à l'infini ! Trempe le pinceau fourni dans l'eau et colorie les pages de ce livre cartonné pour voir les couleurs apparaître comme par magie ! Puis laisse sécher pour que les couleurs disparaissent, et recommence à l'infini. Découvre une ferme bien animée et colorie des poules, un tracteur, des chevaux des cochons, des vaches, et bien plus encore dans ce livre de coloriage magique aux scènes remplies de petits détails. Une activité non salissante, facile à réaliser et qui occupe les enfants pendant des heures. dès 3 ans