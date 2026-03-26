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La ferme

Kate Nolan, Federica Iossa

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Un livre de coloriage magique à l'eau sur le thème de la ferme, à colorier à l'infini ! Trempe le pinceau fourni dans l'eau et colorie les pages de ce livre cartonné pour voir les couleurs apparaître comme par magie ! Puis laisse sécher pour que les couleurs disparaissent, et recommence à l'infini. Découvre une ferme bien animée et colorie des poules, un tracteur, des chevaux des cochons, des vaches, et bien plus encore dans ce livre de coloriage magique aux scènes remplies de petits détails. Une activité non salissante, facile à réaliser et qui occupe les enfants pendant des heures. dès 3 ans

Par Kate Nolan, Federica Iossa
Chez Usborne

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Auteur

Kate Nolan, Federica Iossa

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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La ferme

Kate Nolan, Federica Iossa trad. Véronique Duran

Paru le 26/03/2026

12 pages

Usborne

8,95 €

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Scannez le code barre 9781836068259
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