Lot de 25 images en dorure médaillon "Jésus mon ami version 2"

Image souvenir pour ados ou adultes ayant fait une rencontre avec le Christ et cheminant dans la foi Chrétienne. Pour son aspect estétique, cette images s'inspire des images canivets. Il s'agit ici d'une dentelle végétale en dorure. Le médaillon est une évocation de la relation d'une âme avec Jésus ou la Vierge Marie (enfant, jeune fille, jeune homme, femme ou homme d'âge mur). Faites mémoire avec cette image de la relation d'amour et de tendresse qui vous relie à Jésus ou à la Vierge Marie.