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Fleurs du printemps

David Melbeck, Sophie Giriens, Yann Lebris

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Ce Petit livre de la nature permet d'identifier facilement par la couleur une cinquantaine de fleurs printanières incontournables en forêt, dans les prairies, dans les jardins ou en bord de chemin. Délicats perce-neige, primevères dorées, tapis de jonquilles... Un petit guide d'identification pour explorer, observer et reconnaître les premières fleurs du printemps. - Des clés simples pour identifier, des descriptions à la fois complètes et faciles d'accès, des illustrations précises et vivantes. - Véroniques, primevères, gaillets, anémones et autres plantes herbacées à la floraison précoce : une large sélection de plantes printanières observables au jardin, en bord de chemin ou dans le sous-bois. - Un petit guide accessible pour les curieux, conçus par des rédacteurs et des naturalistes passionnés, sous le conseil de biologistes.

Par David Melbeck, Sophie Giriens, Yann Lebris
Chez La Salamandre

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Auteur

David Melbeck, Sophie Giriens, Yann Lebris

Editeur

La Salamandre

Genre

Fleurs sauvages

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Fleurs du printemps

David Melbeck, Sophie Giriens, Yann Lebris

Paru le 26/03/2026

88 pages

La Salamandre

6,90 €

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Scannez le code barre 9782889586073
9782889586073
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