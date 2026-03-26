Le petit chamois qui avait le vertige

Un chamois qui a le vertige ? On n'a jamais vu ça ! Un chamois, ça court, ça saute, ça gambade sur les falaises, ça cabriole sur les rochers en se riant du danger. Mais pas Zigzag ! Tout le monde se moque de lui car il a peur du vide. Alors, Grisette la marmotte et ses amis vont rivaliser d'ingéniosité pour l'aider. Tous ensemble, parviendront-ils à trouver une solution ? Un beau récit d'amitié et de solidarité, illustré par les aquarelles de Jacqueline Actis. Peintre émérite, Jacqueline est aussi une merveilleuse grand-mère qui aime inventer des histoires dans ses montagnes de la Vanoise. A raconter aux enfants dès 2 ans.