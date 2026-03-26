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#Album jeunesse

Le petit chamois qui avait le vertige

Jacqueline Actis

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Un chamois qui a le vertige ? On n'a jamais vu ça ! Un chamois, ça court, ça saute, ça gambade sur les falaises, ça cabriole sur les rochers en se riant du danger. Mais pas Zigzag ! Tout le monde se moque de lui car il a peur du vide. Alors, Grisette la marmotte et ses amis vont rivaliser d'ingéniosité pour l'aider. Tous ensemble, parviendront-ils à trouver une solution ? Un beau récit d'amitié et de solidarité, illustré par les aquarelles de Jacqueline Actis. Peintre émérite, Jacqueline est aussi une merveilleuse grand-mère qui aime inventer des histoires dans ses montagnes de la Vanoise. A raconter aux enfants dès 2 ans.

Par Jacqueline Actis
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Jacqueline Actis

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Le petit chamois qui avait le vertige

Jacqueline Actis

Paru le 31/03/2026

La Fontaine de Siloé

9,90 €

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Scannez le code barre 9782842069162
9782842069162
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