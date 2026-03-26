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Randos vers le ciel - Haute-Savoie

Daniel Grévoz, Danièle Chappaz

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Conquérir un sommet représente toujours une expérience hors du commun. Ce n'est pas seulement l'aboutissement d'une somme d'efforts, mais aussi l'ouverture sur de vastes horizons et la source de généreuses émotions. Ce guide nous invite à la découverte des 20 plus beaux panoramas de Haute-Savoie accessibles sans matériel particulier et sans grande difficulté technique. Leur accès s'étage des plus faciles, comme le Signal Forbes au Montenvers, aux plus difficiles, comme le pic de Jallouvre, mais tous aboutissent à une ouverture vers des points de vue à couper le souffle. La montagne a inspiré à Danièle Chappaz, forestière, et Daniel Grévoz, guide de haute montagne, de nombreux ouvrages, dont plusieurs guides de randonnées. Ils partagent ici leur passion pour les terres d'altitude où le regard se perd dans l'infini, du Chablais aux Aravis, du Mont-Blanc au Faucigny. Danièle Chappaz et Daniel Grévoz ont coécrit les guides "Autour de Chamonix à petit pas" et "Le Faucigny à petit pas" à La Fontaine de Siloé. Danièle Chappaz est aussi l'auteure de l'ouvrage "Arbres de nos montagnes" chez le même éditeur.

Par Daniel Grévoz, Danièle Chappaz
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Daniel Grévoz, Danièle Chappaz

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Rhône-Alpes

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Randos vers le ciel - Haute-Savoie

Daniel Grévoz, Danièle Chappaz

Paru le 31/03/2026

96 pages

La Fontaine de Siloé

9,90 €

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Scannez le code barre 9782842069131
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