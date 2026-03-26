Hiboux & Chouettes

Un livre pédagogique et engagé qui offre une plongée fascinante dans la vie de ces animaux étonnants, tout en sensibilisant à l'importance de leur protection. Le livre présente les espèces de chouettes et hiboux les plus emblématiques de France et quelques espèces européennes. Découvrez les capacités extraordinaires de ces rapaces nocturnes : leurs stratégies de chasse, leurs sens ultradéveloppés et leur discrétion infaillible. L'intégralité du contenu a été revu et actualisé par l'auteur.