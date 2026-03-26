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Hiboux & Chouettes

Maurice Dupérat, Michel Cuisin

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Un livre pédagogique et engagé qui offre une plongée fascinante dans la vie de ces animaux étonnants, tout en sensibilisant à l'importance de leur protection. Le livre présente les espèces de chouettes et hiboux les plus emblématiques de France et quelques espèces européennes. Découvrez les capacités extraordinaires de ces rapaces nocturnes : leurs stratégies de chasse, leurs sens ultradéveloppés et leur discrétion infaillible. L'intégralité du contenu a été revu et actualisé par l'auteur.

Par Maurice Dupérat, Michel Cuisin
Chez Editions Artémis

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Auteur

Maurice Dupérat, Michel Cuisin

Editeur

Editions Artémis

Genre

Oiseaux

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Hiboux & Chouettes

Maurice Dupérat, Michel Cuisin

Paru le 26/03/2026

112 pages

Editions Artémis

14,90 €

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Scannez le code barre 9782816024920
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