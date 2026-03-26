Comprendre et appliquer l'enseignement explicite en classe et à l'école

Un ouvrage clair et concis pour comprendre les bases théoriques et pratiques de l'enseignement explicite et proposer aux enseignants des stratégies pour le mettre en place dans leur classe. Cet ouvrage propose une exploration de l'enseignement explicite à travers 25 questions-réponses , organisée en trois sections : Fondements et principes de l'enseignement explicite ; Mise en oeuvre et pratiques pédagogiques ; Efficacité, impacts et critiques. Il met en lumière une approche pédagogique efficace, fondée sur des données probantes. La première partie présente ses bases théoriques , s'appuyant notamment sur la théorie de la charge cognitive Sweller ; elle présente également les études visant à mesurer l'efficacité de l'enseignement explicite par rapport aux méthodes constructivistes et socioconstructivistes. La deuxième partie décrit son application pratique autour de ses grandes étapes que sont le modelage (" je fais "), la pratique guidée (" nous faisons ") et la pratique autonome (" tu fais "). Elle aborde aussi la gestion des comportements via le Soutien au Comportement Positif. La troisième partie évalue l'efficacité de l'enseignement explicite , notamment pour les élèves novices ou en difficulté, tout en répondant aux critiques sur la créativité et en soulignant son adaptabilité à divers contextes scolaires. Ce guide essentiel offre aux enseignants et formateurs des modalités pédagogiques concrètes pour optimiser l'apprentissage et favoriser l'adoption des comportements attendus afin de créer un environnement éducatif sécurisant, ordonné, prévisible et efficace.