Dans la méthode de mathématiques Haut les maths ! CE2, découvrez deux fichiers joyeux et faciles à prendre en main (Nombres et calculs et Espace et géométrie, grandeurs et mesures) qui donnent envie d'apprendre et respectent les rythmes d'apprentissage. Des fichiers joyeux et faciles à prendre en main. Points forts de la méthode Haut les maths ! Conformes aux dernières recommandations institutionnelles. Une notion par semaine. Des leçons visuelles et explicites, faciles à réviser à la maison. Des rituels quotidiens de calculs, de lecture et écriture des nombres. Des manipulations pour représenter, tester et construire une représentation mentale. Des résolutions de problèmes dans tous les domaines. De nombreux exercices d'entrainement et de consolidation. Des évaluations des compétences. >>> Une place prépondérante de la résolution de problèmes pour donner du sens aux mathématiques. 2 fichiers en CE2 : Nombres et calculs (120 pages) Un fichier pour travailler toutes les notions du domaine Nombres et calculs : dénombrement, opérations, comparaison, droite graduée, résolution de problèmes arithmétiques. Espace et géométrie, Grandeurs et mesures (80 pages) Un fichier consacré à la Géométrie, aux grandeurs et aux mesures : repérage sur quadrillage et déplacements, figures et tracés, solides, longueurs, masses et contenances, monnaie, durée, date. Avec 2 calques et 8 cartons prédécoupés. Le dispositif complet Haut les maths ! CE2 Le fichier de l'élève en 2 volumes (présenté ici) Le guide pédagogique + ressources à photocopier , disponible uniquement en téléchargement sur le site compagnon Le matériel à manipuler CE1-CE2 (700 carrés unités, 100 bandes dizaines, 8 plaques centaines, 8 gabarits d'angles droits et 8 règles graduées uniquement en centimètres) Des posters Le manuel numérique enseignant tout-en-un : fichier de l'élève en 2 volumes + guide pédagogique Le site compagnon Haut les maths ! , avec de nombreuses ressources complémentaires . Rejoignez le groupe de discussion Facebook "Haut les maths ! " Attention ! Information importante ! . Pour imprimer les ressources numériques, veillez à configurer l'impression pour une sortie à 100% et ainsi conserver l'intégrité des données sur chaque fiche (principalement pour les activités du domaine " Grandeurs mesures "). Par défaut, l'imprimante ajuste le contenu au format de la page en le réduisant.