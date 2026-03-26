Ecouter pour comprendre et s'exprimer

36 textes à écouter accompagnés de fiches d'activités de 3 niveaux différents pour développer les compétences d'écoute, de mémorisation, d'analyse et de langage sur des types de textes variés. L'oral est un mode de communication dont les élèves doivent apprendre à maitriser les codes. Cet ouvrage propose aux enseignants de cycle 2, 36 textes à écouter (avec une version plus longue pour le CE2), accompagnés de fiches activités de 3 niveaux différents . L'objectif est de développer les compétences d'écoute, de mémorisation, d'analyse et de langage sur des types de textes variés : narratif, argumentatif, prescriptif, informatif et descriptif. Une progression est proposée au sein de chaque type d'écrit. A raison d' une séance par semaine , l'écoute des textes et la réalisation des activités entrainent les élèves, de manière ludique mais rigoureuse, à développer les capacités indispensables à la réussite scolaire : exercer l'attention auditive et la mémorisation ; écouter pour comprendre un message oral, un propos, un texte lu par un adulte ; comprendre un texte littéraire, des documents, des images et les interpréter ; comprendre l'implicite, les inférences, les sentiments des personnages ; parler en prenant en compte son auditoire ; repérer, classer et utiliser des informations ; s'exprimer oralement. Un guide pédagogique présente les textes de chaque fiche et indique le déroulement d'une séance type. Ressources numériques : tous les enregistrements audio, tous les textes, les fiches activités à imprimer et/ou à vidéoprojeter ainsi que leurs corrigés.