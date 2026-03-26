D'où personne ne revient

Professeure d'histoire de l'art et d'anthropologie, Clarence Pitz livre un thriller sombre et bouleversant sur la fragilité des terres et des hommes, et l'implacable sauvagerie des êtres convaincus de leur supériorité. Le monde est grand. Nous devons accepter que certains territoires nous soient interdits. L'île de la Sentinelle. La mort attend quiconque ose s'aventurer sur cette langue de terre bordée par les eaux turquoise du golfe du Bengale. Marie Seghers en sait quelque chose : les habitants de l'île viennent d'assassiner, à coups de flèche, son frère, son fiancé et leur guide. Elle-même ne doit sa survie qu'à l'intervention miraculeuse de l'armée indienne. Mais que faisait cette riche héritière belge sur ce lieu interdit ? L'inspecteur Narayan, fervent défenseur des droits des peuples protégés, est bien décidé à faire de Marie un exemple et à l'envoyer croupir en prison. De son côté, Parvadhî, avocate indienne chargée de la défense de la jeune Belge, découvre un lien mystérieux entre cette affaire et celle, très ancienne, du " tueur à la torche ". Un homme qui assassinait des enfants intouchables, et qui vient justement d'être libéré...