Vous vous interrogez sur la franc-maçonnerie ? Peut-être sentez-vous l'appel, ce moment particulier où l'envie de frapper à la porte d'un temple se fait sentir. Mais comment s'y prendre ? A qui s'adresser ? Existe-t-il des règles, des obstacles, des contraintes... ou même des dangers ? Ce livre répond à toutes ces questions avec clarté et simplicité. Les auteurs, eux-mêmes francs-maçons, partagent leur expérience, leurs échanges et leurs visites à travers différentes obédiences et rites. En toute transparence, ils lèvent le voile sur les chemins possibles pour devenir franc-maçon : démarche spontanée ou invitation, choix d'une loge, découverte d'un rituel. Sans dévoiler ce qui doit rester une expérience intime, ce guide facile d'accès propose au lecteur profane d'oser le premier pas, tout en conservant intacte la magie de la rencontre. Osez demander l'entrée en franc-maçonnerie !