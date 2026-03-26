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Devenir Franc-Maçon

Didier Vitrac, Pierre Maleysson

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Vous vous interrogez sur la franc-maçonnerie ? Peut-être sentez-vous l'appel, ce moment particulier où l'envie de frapper à la porte d'un temple se fait sentir. Mais comment s'y prendre ? A qui s'adresser ? Existe-t-il des règles, des obstacles, des contraintes... ou même des dangers ? Ce livre répond à toutes ces questions avec clarté et simplicité. Les auteurs, eux-mêmes francs-maçons, partagent leur expérience, leurs échanges et leurs visites à travers différentes obédiences et rites. En toute transparence, ils lèvent le voile sur les chemins possibles pour devenir franc-maçon : démarche spontanée ou invitation, choix d'une loge, découverte d'un rituel. Sans dévoiler ce qui doit rester une expérience intime, ce guide facile d'accès propose au lecteur profane d'oser le premier pas, tout en conservant intacte la magie de la rencontre. Osez demander l'entrée en franc-maçonnerie !

Par Didier Vitrac, Pierre Maleysson
Chez Le Compas dans l'oeil

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Auteur

Didier Vitrac, Pierre Maleysson

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Franc-maçonnerie

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Devenir Franc-Maçon

Didier Vitrac, Pierre Maleysson

Paru le 30/04/2026

Le Compas dans l'oeil

12,00 €

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Scannez le code barre 9782487319417
9782487319417
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