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Buzzcocks

Nicolas Sauvage

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50 ans du groupe punk le plus mélodieux Le 4 juin 1976, Howard Devoto et Pete Shelley organisent la venue des Sex Pistols au Lesser Free Trade Hall de Manchester. Parfois surnommé " le concert qui changea le monde ", ce gig historique associera durablement Manchester à la révolution culturelle et artistique que fut le punk britannique. Dans la foulée de cette performance, le tandem Shelley-Devoto lance les Buzzcocks et donne forme au précepte du DIY à travers l'immortel Spiral Scratch . Après quelques changements internes, Pete Shelley, Steve Diggle, John Maher et Steve Garvey deviennent le line-up classique des Buzzcocks - ; groupe d'exception capable d'enchaîner une série de singles et d'albums décisifs en un temps record. De "Orgasm Addict" à "Ever Fallen In Love", d' Another Music In A Different Kitchen au monumental Singles Going Steady , leur parcours ne connaît aucun temps mort. Il révèle, en la personne de Pete Shelley, l'un des auteurs-compositeurs majeurs de l'ère punk. Pour son septième livre, Nicolas Sauvage retrace avec passion, rigueur et précision la trajectoire singulière d'un groupe aussi unique qu'influent. Avec Buzzcocks 1976-1981, Une Brève Eternité , il signe une somme appelée à devenir une référence incontournable pour tout amateur de rock anglais.

Par Nicolas Sauvage
Chez Le Boulon

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Auteur

Nicolas Sauvage

Editeur

Le Boulon

Genre

Rock

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Buzzcocks

Nicolas Sauvage

Paru le 26/03/2026

256 pages

Le Boulon

27,00 €

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Scannez le code barre 9782487270978
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