Un accompagnement complet pour renaître à votre véritable identité Tu ne m'auras plus ! est bien plus qu'un livre sur les pervers narcissiques : c'est un guide thérapeutique pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Car " sortir de l'emprise " c'est bien plus qu'échapper à quelqu'un : c'est se retrouver soi-même. A travers une approche à la fois claire et profondément humaine, Sophie Canaguier aide le lecteur à comprendre les mécanismes d'emprise, à reconnaître les techniques de manipulation et à identifier les blessures qui nous maintiennent dans ces relations destructrices. S'appuyant sur des outils puissants - EFT, hypnose, théorie polyvagale... - elle propose un précieux chemin de reconstruction pour apaiser le corps, clarifier l'esprit et rétablir la confiance en soi. Véritable allié de libération pour retrouver votre sécurité intérieure, ce livre accompagne pas à pas la sortie de l'emprise et la reconquête de votre identité profonde.